Resta incinta a 10 anni a causa di uno stupro ma non può abortire | scoppia lo scandalo Il mondo intero è sotto choc

Una bambina di 10 anni è rimasta incinta a seguito di uno stupro. La famiglia si è presentata in ospedale per chiedere ai sanitari di aiutare la figlia ad interrompere la gravidanza. La ragazza ormai era già alla 22esima settimana. L'ospedale, però, si è opposto all'aborto e allora la famiglia ha deciso di ricorrere alla legge. (Continua dopo la foto…) incinta a 10 anni a causa di uno stupro Questa vicenda ha scosso il mondo intero: una bambina di 10 anni è rimasta incinta a seguito di uno stupro. La ragazza, già alla 22esima settimana, si è recata in ospedale insieme alla sua famiglia, chiedendo di interrompere la gravidanza. Nel suo paese l'aborto è illegale, ma in caso di ...

