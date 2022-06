Reddito di cittadinanza | valanga di arretrati in arrivo | INPS conferma

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Si sblocca la situazione degliper i percettori deldi. L’comunica la notizia Buona notizia per i percettori deldi. Si sblocca la situazione relativa all’assegno unico universale. L’assegno è la misura in vigore da quest’anno che sostituisce le precedenti misure di sostegno alle famiglie con i figli a L'articolo proviene da Consumatore.com.

ilGiornale.it

Aggiornato il sito web del Governo dedicato aldi: sul portale ufficiale dedicato agli aspiranti percettori di RdC sono state infatti pubblicate due pagine dedicate, rispettivamente, all' Assegno Unico con RdC per figli a ...I finanzieri di Bologna hanno denunciato 44 soggetti percettori deldi, residenti nei quattro campi Rom dislocati tra Bologna e San Lazzaro di Savena. Le indagini hanno preso il via dal riscontro di una indebita percezione deldi ... Reddito di cittadinanza: sale al Sud, scende al Nord Si sblocca la situazione degli arretrati per i percettori del reddito di cittadinanza. L'Inps comunica la notizia ...I finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, nell’ambito delle attività di polizia economico–finanziaria a tutela della spesa pubblica nazionale, al termine di una serie di indagini hanno denuncia ...