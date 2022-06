"Putin non deve vincere". G7, nuove armi micidiali all'Ucraina per resistere a Mosca (Di mercoledì 29 giugno 2022) armi pesanti, sistemi anti-aereo, nuove sanzioni, tetto al prezzo del petrolio ed embargo dell'oro. I leader del G7, riuniti nella «war room» a vetri del castello di Elmau che dà sulle Alpi bavaresi, in collegamento video con Volodymyr Zelensky, assicurano al presidente ucraino il loro sostegno «per tutto il tempo necessario». La reazione di Vladimir Putin è immediata, due missili fanno saltare in aria un centro commerciale di Kremenchuk, nel centro del Paese provocando almeno una decina di morti. I sette grandi affidano al padrone di casa la replica, tanto netta quanto fredda: le relazioni con Mosca «sono danneggiate in modo permanente», dice chiaro Olaf Scholz. Di più. «Non potranno tornare a essere come prima della guerra», scandisce. Zelensky assicura che non saranno gli ucraini «ad essere sconfitti. Li ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022)pesanti, sistemi anti-aereo,sanzioni, tetto al prezzo del petrolio ed embargo dell'oro. I leader del G7, riuniti nella «war room» a vetri del castello di Elmau che dà sulle Alpi bavaresi, in collegamento video con Volodymyr Zelensky, assicurano al presidente ucraino il loro sostegno «per tutto il tempo necessario». La reazione di Vladimirè immediata, due missili fanno saltare in aria un centro commerciale di Kremenchuk, nel centro del Paese provocando almeno una decina di morti. I sette grandi affidano al padrone di casa la replica, tanto netta quanto fredda: le relazioni con«sono danneggiate in modo permanente», dice chiaro Olaf Scholz. Di più. «Non potranno tornare a essere come prima della guerra», scandisce. Zelensky assicura che non saranno gli ucraini «ad essere sconfitti. Li ...

