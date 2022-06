Pubblicità

italiaserait : Nato, Pyongyang: “Pericoloso preludio a versione asiatica dell’Alleanza” - ledicoladelsud : Nato, Pyongyang: “Pericoloso preludio a versione asiatica dell’Alleanza” - fisco24_info : Nato, Pyongyang: 'Pericoloso preludio a versione asiatica dell'Alleanza': (Adnkronos) - A Madrid previsto vertice t… - LocalPage3 : Nato, Pyongyang: 'Pericoloso preludio a versione asiatica dell'Alleanza' -

Adnkronos

...adi minacciare il Giappone, la regione e la comunità internazionale. Il primo ministro Fumio Kishida ha confermato la propria partecipazione al vertice dei Paesi membri dellain ...• Laavverte: "La guerra potrebbe durare anni". • Il Parlamento ucraino ha approvato ...di basket Dennis Rodman era andato a incontrare il leader nordcoreano Kim - Jon Un a, un ... Nato, Pyongyang: "Pericoloso preludio a versione asiatica dell'Alleanza" North Korean state media slammed cooperation between the United States, Japan and South Korea on Wednesday, accusing the allies of looking to create an "Asian version of NATO" ahead of security talks ...(Adnkronos) – Un “intento sinistro” di creare una “versione asiatica della Nato”. E’ la critica che arriva dalla Corea del Nord mentre a Madrid dovrebbe tenersi un vertice tra i leader di Stati Uniti, ...