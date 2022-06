**Milano: principio di incendio a Linate, nessun disagio per i voli** (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu.(Adnkronos) - Un principio di incendio ha interessato poco fa l'aeroporto milanese di Linate, senza tuttavia provocare danni o disagi per i voli in atterraggio o partenza. Le fiamme si sono sviluppate tra le sterpaglie adiacenti alla pista, all'interno del perimetro aeroportuale, poco dopo le 17. Subito è scattato l'allarme che ha determinato l'intervento dei vigili del fuoco e in pochi minuti l'incendio è stato domato. Non sono stati rilevati danni a persone o cose. Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu.(Adnkronos) - Undiha interessato poco fa l'aeroporto milanese di, senza tuttavia provocare danni o disagi per i voli in atterraggio o partenza. Le fiamme si sono sviluppate tra le sterpaglie adiacenti alla pista, all'interno del perimetro aeroportuale, poco dopo le 17. Subito è scattato l'allarme che ha determinato l'intervento dei vigili del fuoco e in pochi minuti l'è stato domato. Non sono stati rilevati danni a persone o cose.

Pubblicità

TV7Benevento : **Milano: principio di incendio a Linate, nessun disagio per i voli** - - Sandro__Milano : @NicolaPorro Scusa, ma sbagli di principio se perdi tempo prezioso a dimostrare che su laRepubblica ci siano scritt… - _special_cla_ : @emrato @Il_Billa Non me lo dire. Io ho le prime tre, quest’anno ho prenotato per la prima, volevo aggiungere la se… - AspolPanel : RT @Politeia1983: Oggi, 9 maggio alle ore 15:30, si terrà a Milano presso @Politeia1983 la tavola rotonda sul tema 'Il principio di uguagli… -