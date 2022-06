Lapet sulla riforma della giustizia tributaria | “Bene ma migliorabile anche grazie all' accoglimento delle misure da noi suggerite”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) (Roma, 29 giugno 2022) - L'Associazione Nazionale Tributaristiè stata audita martedì 28 giugno presso le Commissioni 2ª () e 6ª (Finanze e tesoro) in merito all'esame del disegno di legge n. 2636Roma, 29 giugno 2022 - Ieri 28 giugno laè stata audita presso le Commissioni 2ª () e 6ª (Finanze e tesoro) riunite del Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2636. “Rendiamo merito all'attività posta in essere dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, dal Ministro dell'Economia Franco e dal Ministro...

...per il governo del Paese' ha così aperto il suo intervento il presidente nazionaleRoberto ... 'Pertanto, in considerazione del fatto che il decreto sostegni ter è adottatobase delle ...Il presidente nazionaleRoberto Falcone, in qualità di segretario generale Assoprofessioni, ... La confederazione auspica dunque che la leggeconcorrenza divenga la sede in cui realizzare il ... Concorrenza da approvare