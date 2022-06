“L’agente è in Europa”: Juve, firma ad un passo e tifosi già in delirio (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Juve si prepara a mettere a segno un altro colpo di mercato: l’intesa è totale, la firma vicina. Allegri ha il top player che desiderava. Grandi manovre in casa Juventus. Il club, infatti, ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato al fine di allestire una squadre più competitiva rispetto all’ultima, tribolata, stagione. L’arrivo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lasi prepara a mettere a segno un altro colpo di mercato: l’intesa è totale, lavicina. Allegri ha il top player che desiderava. Grandi manovre in casantus. Il club, infatti, ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato al fine di allestire una squadre più competitiva rispetto all’ultima, tribolata, stagione. L’arrivo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @FPartenzi: La #Juventus ad un passo da #DiMaria: l'agente del giocatore è in Europa per concludere l'affare ?? #Calciomercato https://t… - serieAnews_com : La Juventus ad un passo da Di Maria: l'agente del giocatore è in Europa per concludere l'affare ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'AGENTE - Accardi: 'Politano non è fondamentale per Spalletti, Koulibaly è tra i migliori in Europa' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'AGENTE - Accardi: 'Politano non è fondamentale per Spalletti, Koulibaly è tra i migliori in Europa' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'AGENTE - Accardi: 'Politano non è fondamentale per Spalletti, Koulibaly è tra i migliori in Europa' -

La nuova scommessa di Ruggero Lacerenza: Leandro Damiao TERMOLI - Il molisano Ruggero Lacerenza, agente Fifa, ha ottenuto il mandato per l'Europa di un talentuoso giocatore brasiliano: Leandro Damiao. Un calciatore assolutamente interessante, del quale abbiamo voluto sapere di più parlandone con ... Real Madrid: Jorge Mendes sta 'offrendo' Asensio in tutta Europa 1 Non c'è solo il Milan su Marco Asensio . L'esterno del Real Madrid è pronto a dire addio alle Merengues e il suo agente Jorge Mendes lo sta offrendo in tutta Europa alla ricerca di un club che possa accontentare le richieste di almeno 40 ... RaiNews TERMOLI - Il molisano Ruggero Lacerenza,Fifa, ha ottenuto il mandato perdi un talentuoso giocatore brasiliano: Leandro Damiao. Un calciatore assolutamente interessante, del quale abbiamo voluto sapere di più parlandone con ...1 Non c'è solo il Milan su Marco Asensio .'esterno del Real Madrid è pronto a dire addio alle Merengues e il suoJorge Mendes lo sta offrendo in tuttaalla ricerca di un club che possa accontentare le richieste di almeno 40 ... Gas russo, l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte: l'Europa si prepari a uno stop totale