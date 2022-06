Ius scholae oggi in Aula alla Camera: atteso da oltre un milione di ragazzi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ius scholae: questa sera alle 20.30 l’Aula della Camera discuterà della proposta di legge sulla cittadinanza italiana per i figli degli immigrati. Il testo mira a riconoscere il suolo della scuola, consentendo a circa un milione di ragazzi under 18, nati in Italia o arrivati entro i 12 anni, la possibilità di chiedere la cittadinanza L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ius: questa sera alle 20.30 l’delladiscuterà della proposta di legge sulla cittadinanza italiana per i figli degli immigrati. Il testo mira a riconoscere il suolo della scuola, consentendo a circa undiunder 18, nati in Italia o arrivati entro i 12 anni, la possibilità di chiedere la cittadinanza L'articolo proviene da Inews24.it.

