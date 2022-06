Giochi Mediterraneo: judo, argento per Caggiano e Piras (Di mercoledì 29 giugno 2022) Orano, 29 giu. - (Adnkronos) - Giulia Gaggiano ha vinto la medaglia d'argento nel judo 57kg donne ai Giochi del Mediterraneo. L'azzurra in finale è stata sconfitta dalla serba Marica Perisic. argento anche per il torinese Matteo Piras, che nella categoria 66 kg è stato battuto dall'egiziano Mohamed Abdelmawgoud. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Orano, 29 giu. - (Adnkronos) - Giulia Gaggiano ha vinto la medaglia d'nel57kg donne aidel. L'azzurra in finale è stata sconfitta dalla serba Marica Perisic.anche per il torinese Matteo, che nella categoria 66 kg è stato battuto dall'egiziano Mohamed Abdelmawgoud.

