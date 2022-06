Dove vedere in tv il Giro d’Italia Donne 2022: orari, programma, canali in chiaro, streaming (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tutto pronto per il via: scatta domani l’edizione numero 33 del Giro d’Italia Donne. Prime frazioni in Sardegna, poi lo spostamento verso il Nord della Penisola per dieci tappe davvero molto interessanti e ricche di spettacolo, con le italiane Marta Cavalli ed Elisa Longo Borghini pronte a giocarsi qualcosa di importante. Questa edizione della Corsa Rosa sarà seguita costantemente dai media e anche dalle TV: accordo infatti sia con la Rai, che trasmetterà tutte le frazioni (pronta a dividersi tra Rai2 e Rai Sport), sia con Eurosport, che si dividerà tra il canale televisivo e Discovery +. Andiamo a scoprire il programma nel dettaglio. programma TV E streaming Giro Donne 2022 RAI2 e RAI SPORT HD / streaming ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tutto pronto per il via: scatta domani l’edizione numero 33 del. Prime frazioni in Sardegna, poi lo spostamento verso il Nord della Penisola per dieci tappe davvero molto interessanti e ricche di spettacolo, con le italiane Marta Cavalli ed Elisa Longo Borghini pronte a giocarsi qualcosa di importante. Questa edizione della Corsa Rosa sarà seguita costantemente dai media e anche dalle TV: accordo infatti sia con la Rai, che trasmetterà tutte le frazioni (pronta a dividersi tra Rai2 e Rai Sport), sia con Eurosport, che si dividerà tra il canale televisivo e Discovery +. Andiamo a scoprire ilnel dettaglio.TV ERAI2 e RAI SPORT HD /...

