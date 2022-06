Disoccupati in Consiglio a Napoli: slogan e striscioni contro concorso Asia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alcune centinaia di Disoccupati aderenti alle liste “Movimento 7 novembre” e “Cantiere 167 Scampia“, stanno manifestando davanti al palazzo di via Verdi, sede del Consiglio Comunale di Napoli. Scandiscono slogan mentre la polizia in assetto antisommossa vigila su di loro. Alcuni sono riusciti a penetrare all’interno del palazzo e ad esporre un paio di striscioni dai balconi delle sale del Consiglio site al secondo piano. Oggetto della protesta il concorso in Asia, la municipalizzata dei rifiuti. Su uno dei due striscioni si può leggere “Asia concorsi e mazzette: dove sono le clausole per i Disoccupati“. Sull’altro c’è scritto: “Nessuna clausola ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alcune centinaia diaderenti alle liste “Movimento 7 novembre” e “Cantiere 167 Scampia“, stanno manifestando davanti al palazzo di via Verdi, sede delComunale di. Scandisconomentre la polizia in assetto antisommossa vigila su di loro. Alcuni sono riusciti a penetrare all’interno del palazzo e ad esporre un paio didai balconi delle sale delsite al secondo piano. Oggetto della protesta ilin, la municipalizzata dei rifiuti. Su uno dei duesi può leggere “concorsi e mazzette: dove sono le clausole per i“. Sull’altro c’è scritto: “Nessuna clausola ...

