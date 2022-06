Allattare oltre i 2 anni? Non dimentichiamo chi non può o non vuole

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Per la prima volta in un decennio, l'American Academy of Pediatrics (AAP) ha aggiornato la propria guida sull'allattamento al seno. Mentre il breastfeeding esclusivo continua ad essere raccomandato almeno fino ai sei mesi d'età (una linea guida invariata dal 2012), l'organizzazione, in una nuova dichiarazione, ha sostenuto di continuare adal seno fino ai due– o più – d'età, se "reciprocamente desiderato da madre e bambino". Non si possono dimenticare, tuttavia, quelle donne che non possono, o non vogliono,al seno per un così lungo periodo di tempo.