Usa, strage di migranti in Texas: 46 cadaveri su un camion (Di martedì 28 giugno 2022) Sarebbero 46 i corpi dei migranti senza vita rinvenuti a bordo di un camion abbandonato a San Antonio, in Texas, negli Stati Uniti. Lo riporta il Texas Tribune citando alcune fonti, secondo le quali i ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Sarebbero 46 i corpi deisenza vita rinvenuti a bordo di unabbandonato a San Antonio, in, negli Stati Uniti. Lo riporta ilTribune citando alcune fonti, secondo le quali i ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Strage di migranti in Texas: 46 trovati morti in un camion abbandonato. Una delle peggiori della storia Usa - Agenzia_Ansa : Quarantadue persone sono state trovate morte e 16 ferite all'interno di un camion a San Antonio, in Texas. Le vitti… - MediasetTgcom24 : Strage di migranti negli Usa: in 46 trovati morti su un camion in Texas #texas #usa #migranti - ricgazza : In queste ore si parla dell'orribile tragedia della migrazione a San Antonio, Texas. Ho pensato subito a questo rom… - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Strage di migranti negli Usa: in 46 trovati morti su un camion in Texas #texas #usa #migranti -