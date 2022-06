Ultime Notizie – Nato, Biden-Sanchez: “Su Ucraina Putin dovrà rendere conto” (Di martedì 28 giugno 2022) Il presidente americano Joe Biden e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez sono pronti a lavorare insieme perché il presidente russo Vladimir Putin sia costretto a rendere conto dell’invasione dell’Ucraina, compiuta in violazione del diritto internazionale. Spagna e Stati Uniti condannano “la guerra “ingiustificata e non provocata della Russia contro l’Ucraina che ha alterato fondamentalmente l’ordine strategico mondiale”, si legge nella dichiarazione congiunta, diffusa al termine dell’incontro di 70 minuti fra i due leader, in occasione del vertice Nato che si apre a Madrid. Sanchez e Biden ritengono che l’aggressione russa all’Ucraina sia la minaccia più diretta alla sicurezza transatlantica e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Il presidente americano Joee il primo ministro spagnolo Pedrosono pronti a lavorare insieme perché il presidente russo Vladimirsia costretto adell’invasione dell’, compiuta in violazione del diritto internazionale. Spagna e Stati Uniti condannano “la guerra “ingiustificata e non provocata della Russia contro l’che ha alterato fondamentalmente l’ordine strategico mondiale”, si legge nella dichiarazione congiunta, diffusa al termine dell’incontro di 70 minuti fra i due leader, in occasione del verticeche si apre a Madrid.ritengono che l’aggressione russa all’sia la minaccia più diretta alla sicurezza transatlantica e ...

