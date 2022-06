Ultime Notizie – Ambiente, le piattaforme metanifere Eni rifugio per specie marine (Di martedì 28 giugno 2022) Si è conclusa la tre giorni, dal 24 al 26 giugno, dedicata alla cozza di Marina di Ravenna, un prodotto d’eccellenza, capace di creare valore condiviso per tutto il territorio e molto legato alla sua biodiversità. Con la fine delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, la manifestazione è tornata ad offrire la classica gita in mare alle piattaforme. Un’escursione curata da Eni per apprezzare la ricchezza di un Ambiente marino da cui si ricavano le gustose cozze selvagge e non solo. Al fine di salvaguardare le parti sommerse delle piattaforme e garantirne una minore resistenza al moto ondoso e alle correnti marine, Eni implementa periodicamente un “servizio di pulizia” dei piloni delle piattaforme sui quali i mitili crescono spontaneamente. Le strutture sommerse delle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Si è conclusa la tre giorni, dal 24 al 26 giugno, dedicata alla cozza di Marina di Ravenna, un prodotto d’eccellenza, capace di creare valore condiviso per tutto il territorio e molto legato alla sua biodiversità. Con la fine delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, la manifestazione è tornata ad offrire la classica gita in mare alle. Un’escursione curata da Eni per apprezzare la ricchezza di unmarino da cui si ricavano le gustose cozze selvagge e non solo. Al fine di salvaguardare le parti sommerse dellee garantirne una minore resistenza al moto ondoso e alle correnti, Eni implementa periodicamente un “servizio di pulizia” dei piloni dellesui quali i mitili crescono spontaneamente. Le strutture sommerse delle ...

