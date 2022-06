UFFICIALE Destro è un nuovo calciatore dell’Empoli: il comunicato (Di martedì 28 giugno 2022) L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo in azzurro dell’attaccante Mattia Destro: il comunicato Attraverso una nota UFFICIALE, l’Empoli ha annunciato l’arrivo in azzurro dell’attaccante Mattia Destro. IL comunicato – «Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Mattia Destro. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Mattia Destro è un attaccante italiano nato ad Ascoli Piceno il 20 marzo 1991. Inizia a giocare nel Punto Juve, nel 2004 passa all’Ascoli per una stagione per poi entrare nel settore giovanile dell’Inter dove vince lo Scudetto con Giovanissimi e Allievi e il Torneo di Viareggio nel 2008. Nel 2010 il trasferimento in prestito al Genoa, dove esordisce ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo in azzurro dell’attaccante Mattia: ilAttraverso una nota, l’Empoli ha annunciato l’arrivo in azzurro dell’attaccante Mattia. IL– «Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Mattia. Ilha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Mattiaè un attaccante italiano nato ad Ascoli Piceno il 20 marzo 1991. Inizia a giocare nel Punto Juve, nel 2004 passa all’Ascoli per una stagione per poi entrare nel settore giovanile dell’Inter dove vince lo Scudetto con Giovanissimi e Allievi e il Torneo di Viareggio nel 2008. Nel 2010 il trasferimento in prestito al Genoa, dove esordisce ...

