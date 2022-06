Texas, strage di migranti: 46 morti e 16 feriti tra cui 4 bambini. I corpi abbandonati in un camion: tre persone in custodia (Di martedì 28 giugno 2022) Quando gli agenti della Homeland Security Investigation, agenzia specializzata nei casi di traffico di esseri umani, hanno aperto il camion si sono trovati di fronte a un massacro. Forse uno dei più gravi della recente storia statunitense: 46 corpi senza vita. Sono tanti i cadaveri trovati e sedici le persone ferite tra cui anche quattro bambini e alcuni in condizioni critiche. La strage è avvenuta a San Antonio, in Texas, colpito in questi giorni da un caldo torrido e dove da giorni le temperature superano i 39 gradi. Le indagini sono in corso e le autorità hanno arrestato tre persone considerate legate alla strage. Non è chiaro se fra queste ci sia l’autista del mezzo pesante, fuggito poco prima che il camion venisse scoperto. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Quando gli agenti della Homeland Security Investigation, agenzia specializzata nei casi di traffico di esseri umani, hanno aperto ilsi sono trovati di fronte a un massacro. Forse uno dei più gravi della recente storia statunitense: 46senza vita. Sono tanti i cadaveri trovati e sedici leferite tra cui anche quattroe alcuni in condizioni critiche. Laè avvenuta a San Antonio, in, colpito in questi giorni da un caldo torrido e dove da giorni le temperature superano i 39 gradi. Le indagini sono in corso e le autorità hanno arrestato treconsiderate legate alla. Non è chiaro se fra queste ci sia l’autista del mezzo pesante, fuggito poco prima che ilvenisse scoperto. Il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Quarantadue persone sono state trovate morte e 16 ferite all'interno di un camion a San Antonio, in Texas. Le vitti… - HuffPostItalia : Strage di migranti in Texas: 46 trovati morti in un camion abbandonato. Una delle peggiori della storia Usa - Corriere : Strage di immigrati in Texas 46 persone morte all’interno di un camion - baratto_m : RT @ROBZIK: Strage di #migranti in #Texas. Muoiono soffocati in 46 all’interno di un camion, altri 16 vengono recuperati in gravi condizio… - PivaEdoardo : RT @andfranchini: Migranti morti in Texas, una strage: trovati 46 asfissiati su un camion abbandonato, 4 bimbi feriti -