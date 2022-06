Strage di migranti in Texas, le vittime salgono a 50 (Di martedì 28 giugno 2022) salgono a 50 i migranti morti all'interno di un camion abbandonato a San Antonio, in Texas. Lo riferisce la Cnn. Dodici le persone ferite, tra le quali anche quattro bambini. Le vittime provenivano ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022)a 50 imorti all'interno di un camion abbandonato a San Antonio, in. Lo riferisce la Cnn. Dodici le persone ferite, tra le quali anche quattro bambini. Leprovenivano ...

