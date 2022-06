Sonia Bruganelli attaccata sui social | “Hai fatto la sceneggiata” e lei “E’ meglio se taci”

Leggi su baritalianews

(Di martedì 28 giugno 2022)nel corso delle ultime ore si è resa protagonista di un duro scontrocon il giornalista Giuseppe Candela. Scontro nel quale è intervenuto anche Davide Maggio rivelando che quella dellasarebbe una seconda scelta dopo il no a Giulia De Lellis.è stata una delle opinioniste più discusse del Grande Fratello Vip. E dopo aver annunciato in diverse occasioni di non avere più intenzione di tornare nel reality show in questione oppure in altri reality ecco che sembrerebbe aver cambiato idea. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni la moglie di Paolo Bonolis sembrerebbe essere stata confermata anche per la settima edizione del GF Vip e proprio nelle ultime oresi è resa protagonista ...