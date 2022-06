Serie A | è ufficiale l' introduzione dello spareggio per lo Scudetto - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

tvdellosport : ?? UFFICIALE: ARRIVA LO SPAREGGIO SCUDETTO Il Consiglio Federale ha ufficializzato l’introduzione della gara di s… - MilanPress_it : Resa ufficiale la novità di cui si parlava da qualche settimana #SerieA #Scudetto - LazioNews_24 : UFFICIALE - pccpla : RT @CalcioFinanza: #SerieA, ufficiale lo spareggio Scudetto in caso di arrivo a pari punti. Niente supplementari e cosa succede se la parit… - CrapanzanoRobin : RT @tuttosport: #Juve, ufficiale: #Brambilla guiderà l'under 23, #Montero la Primavera ?? -

Gabriele Gravina, presidente della Figc Milano, 28 giugno 2022 - Dalla prossima stagione, se due squadre arriveranno entrambe in testa alla classifica diA , si ricorrerà allo spareggio per decretare la vincitrice. Lo ha deciso in giornata il Consiglio Federale. Tale sfida, dovesse concludersi in parità al termine dei tempi regolamentari, ...... concerto a Milano in Piazza Duomo, in onda dalle 19 alle 23.45 su Italia 1 G'olè! , il filmdel campionato mondiale di calcio 1982, in onda dalle 21.15 su La7 Lie To Me (tv), in onda ...Ghostbusters tornerà con un sequel di Legacy che, a quanto pare, ha già una data di uscita ufficiale ... Sony ha confermato altri seguiti per la serie Ghostbusters, e sembra che il primo ...Il Torino ha comunicato sul proprio sito di aver completato l'acquisto a titolo definitivo dal Monaco dell'attaccante Pietro Pellegri.