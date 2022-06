Scuola di Alta formazione, oltre un milione di euro per i componenti. Tutte le cifre (Di martedì 28 giugno 2022) L’articolo 44, comma 1, lettera h, del decreto PNRR 2, istituisce la “Scuola di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo”. Il nuovo sistema del reclutamento docenti garantirà un continuo sviluppo professionale e di carriera del personale scolastico attraverso l’istituzione della Scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 giugno 2022) L’articolo 44, comma 1, lettera h, del decreto PNRR 2, istituisce la “diobbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo”. Il nuovo sistema del reclutamento docenti garantirà un continuo sviluppo professionale e di carriera del personale scolastico attraverso l’istituzione della. L'articolo .

Pubblicità

Frankf1842 : RT @ilfattoblog: 'Anziché rendere finalmente la scuola italiana democratica, si pensa a far nascere una Scuola di alta formazione di cui ne… - Aemmedi : Il 30 Giugno 2022 si terrà la prima edizione della #AMD Summer School: Scuola di Alta Formazione in metodologia cli… - Italiani_news : Il Presidente e il DG guadagneranno quasi 250.000€ l’anno #italianinews #news #informazione - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'Anziché rendere finalmente la scuola italiana democratica, si pensa a far nascere una Scuola di alta formazione di cui ne… - ANPI_Scuola : 2/4 armati dopo aver tagliato filo telefonico et fatto saltare porta con tubi gelatina, penetrano carcere mandament… -