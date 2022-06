Roma, questa la priorità di Mourinho (Di martedì 28 giugno 2022) L'allenatore della Roma, José Mourinho, vuole una seconda punta alla 'Dybala' che possa aumentare la qualità in fase... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) L'allenatore della, José, vuole una seconda punta alla 'Dybala' che possa aumentare la qualità in fase...

Pubblicità

romeoagresti : Possibile un nuovo incontro questa settimana tra #Juve e #Roma per #Zaniolo. Ne parliamo oggi, a partire dalle 1??… - ASRomaFemminile : ?? @mijatovicmilica lascia la Roma. Grazie per questa stagione in giallorosso e in bocca per il futuro! ????… - Giorgiolaporta : 'Quanto ti vergogni di tuo figlio #disabile?'. Ecco il #questionario shock inviato a #Roma. Complimenti a… - sportli26181512 : Roma, questa la priorità di Mourinho: L'allenatore della Roma, José Mourinho, vuole una seconda punta alla 'Dybala'… - aleaus81 : RT @alcircomassimo: ?? Questa sera ultimo appuntamento della stagione con #AlCircoMassimo al New Age Café! ?? Ci vediamo alle 22 in live dal… -