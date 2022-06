Red Bull - Sorpresa, anche il team di Mateschitz lancerà una hypercar (Di martedì 28 giugno 2022) Nel 2016, al culmine della collaborazione tra Aston Martin e Red Bull, Adrian Newey aveva dato vita alla Valkyrie, a suo tempo nota come AM-RB 001 e giunta solo quest'anno alla produzione in serie. Nel frattempo i rapporti commerciali tra le due realtà si sono interrotti, con lo sbarco in prima persona della Casa inglese in Formula 1, ma Newey non si è perso d'animo. Anzi: secondo quanto annunciato oggi, il geniale progettista britannico è già al lavoro sul progetto RB17, nome in codice dietro cui si cela una hypercar estrema che sarà commercializzata nel 2025 al prezzo di circa cinque milioni di sterline per esemplare. Quel 17 che mancava. Per il momento esistono soltanto alcuni bozzetti che non mostrano nel dettaglio l'aspetto della vettura, ma sappiamo che Newey ha immaginato una sorta di prototipo biposto che non sarà, almeno inizialmente, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 giugno 2022) Nel 2016, al culmine della collaborazione tra Aston Martin e Red, Adrian Newey aveva dato vita alla Valkyrie, a suo tempo nota come AM-RB 001 e giunta solo quest'anno alla produzione in serie. Nel frattempo i rapporti commerciali tra le due realtà si sono interrotti, con lo sbarco in prima persona della Casa inglese in Formula 1, ma Newey non si è perso d'animo. Anzi: secondo quanto annunciato oggi, il geniale progettista britannico è già al lavoro sul progetto RB17, nome in codice dietro cui si cela unaestrema che sarà commercializzata nel 2025 al prezzo di circa cinque milioni di sterline per esemplare. Quel 17 che mancava. Per il momento esistono soltanto alcuni bozzetti che non mostrano nel dettaglio l'aspetto della vettura, ma sappiamo che Newey ha immaginato una sorta di prototipo biposto che non sarà, almeno inizialmente, ...

