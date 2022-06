Putin in Tagikistan, primo viaggio all’estero dall’invasione in Ucraina – Il video (Di martedì 28 giugno 2022) Il primo viaggio all’estero di Vladimir Putin dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina lo ha fatto in Tagikistan, dove è stato accolto dal presidente tagiko Emomali Rahmon sin dalla scala dell’aero atterrato a Dushanbe. Da qui Putin mancava da circa tre anni. Il programma dei colloqui, spiega l’agenzia Tass, prevedono confronti su questioni bilaterali, ma anche internazionali come la situazione nel vicino Afghanistan. Domani 29 giugno, Putin andrà invece ad Ashgabad, capitale del Turkmenistan, dove si svolgerà un vertice dei Paesi che si affacciano sul Mar Caspio. Al summit parteciperanno Azerbaigian, Iran, Kazakhstan, oltre agli stessi Turkmenistan e Russia. June 28, 2022 Leggi anche: Putin non andrà G20? Il Cremlino ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Ildi Vladimirdall’inizio dell’invasione russa inlo ha fatto in, dove è stato accolto dal presidente tagiko Emomali Rahmon sin dalla scala dell’aero atterrato a Dushanbe. Da quimancava da circa tre anni. Il programma dei colloqui, spiega l’agenzia Tass, prevedono confronti su questioni bilaterali, ma anche internazionali come la situazione nel vicino Afghanistan. Domani 29 giugno,andrà invece ad Ashgabad, capitale del Turkmenistan, dove si svolgerà un vertice dei Paesi che si affacciano sul Mar Caspio. Al summit parteciperanno Azerbaigian, Iran, Kazakhstan, oltre agli stessi Turkmenistan e Russia. June 28, 2022 Leggi anche:non andrà G20? Il Cremlino ...

Pubblicità

heliandros : #Putin è arrivato in Tagikistan dove avrà un colloquio con il suo omologo. Ohibò, c'è un criminale di guerra anche… - Bolpet : RT @bordoni_russia: Putin arriva in Tagikistan. E' la prima visita di stato all' estero dall' inizio della guerra. - ENRICO27218318 : RT @bordoni_russia: Putin arriva in Tagikistan. E' la prima visita di stato all' estero dall' inizio della guerra. - marcodelucact60 : RT @bordoni_russia: Putin arriva in Tagikistan. E' la prima visita di stato all' estero dall' inizio della guerra. - Luca_S2_ : RT @bordoni_russia: Putin arriva in Tagikistan. E' la prima visita di stato all' estero dall' inizio della guerra. -