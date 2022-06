Prato, ketamina per sopportare i turni di lavoro: spacciatori cinesi in manette (Di martedì 28 giugno 2022) Nuovo colpo dei carabinieri del nucleo investigativo di Prato contro lo spaccio di ketamina. In tre giorni sono stati arrestati tre spacciatori cinesi e sequestrati quasi due chili di sostanza stupefacente. La ketamina sarebbe stata utilizzata da numerosi cittadini cinesi come “antidoto” alla fatica sul luogo di lavoro. Prato, colpo allo spaccio di ketamina I militari, riporta l’Adnkronos, hanno arrestato due 35enni cinesi, un uomo e una donna conviventi, immigrati clandestini, trovati in possesso di 1.413 grammi di ketamina suddivisa in due buste di cellophane con chiusura a pressione, di 5 grammi di analoga sostanza suddivisi in 5 involucri, 1,2 grammi di shaboo (meta anfetamina), 500 astucci di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) Nuovo colpo dei carabinieri del nucleo investigativo dicontro lo spaccio di. In tre giorni sono stati arrestati tree sequestrati quasi due chili di sostanza stupefacente. Lasarebbe stata utilizzata da numerosi cittadinicome “antidoto” alla fatica sul luogo di, colpo allo spaccio diI militari, riporta l’Adnkronos, hanno arrestato due 35enni, un uomo e una donna conviventi, immigrati clandestini, trovati in possesso di 1.413 grammi disuddivisa in due buste di cellophane con chiusura a pressione, di 5 grammi di analoga sostanza suddivisi in 5 involucri, 1,2 grammi di shaboo (meta anfetamina), 500 astucci di ...

SecolodItalia1 : Prato, ketamina per sopportare i turni di lavoro: spacciatori cinesi in manette - ilgiornale : Una coppia è stata arrestata dai carabinieri a Prato: avevano 1,5 chili di droga in casa. Sarebbe servita per gli o… - zazoomblog : Ketamina agli operai per sopportare la fatica: arrestati cinesi a Prato - #Ketamina #operai #sopportare #fatica: - corrierefirenze : Arrestati tre spacciatori cinesi - toscanamedianew : Ketamina agli operai perché sopportino la fatica -