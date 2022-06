Maria De Filippi sbigottita | Appello sfacciato per settembre: vuole prendersi il suo posto (Di martedì 28 giugno 2022) Dichiarazioni inaspettate per la conduttrice Maria De Filippi: un ex volto di un suo storico format vuole una nuova chance La conduttrice Maria De Filippi (screenshot Witty)Il prossimo mese di settembre prenderà il via una nuova stagione televisiva ricca di sorprese. In onda torneranno anche alcuni amatissimi format della conduttrice Maria De Filippi che potrebbe regalare alcuni colpi a sorpresa. In questi giorni si è parlato del possibile arrivo di Silvia Toffanin al timone del pomeridiano di Amici. Una novità che qualcuno spera possa non essere la sola. Alla conduttrice in queste ore è infatti giunto un accorato Appello in vista della nuova edizione di Uomini e Donne. L’ex nota opinionista Karina Cascella vorrebbe infatti fare presto ... Leggi su specialmag (Di martedì 28 giugno 2022) Dichiarazioni inaspettate per la conduttriceDe: un ex volto di un suo storico formatuna nuova chance La conduttriceDe(screenshot Witty)Il prossimo mese diprenderà il via una nuova stagione televisiva ricca di sorprese. In onda torneranno anche alcuni amatissimi format della conduttriceDeche potrebbe regalare alcuni colpi a sorpresa. In questi giorni si è parlato del possibile arrivo di Silvia Toffanin al timone del pomeridiano di Amici. Una novità che qualcuno spera possa non essere la sola. Alla conduttrice in queste ore è infatti giunto un accoratoin vista della nuova edizione di Uomini e Donne. L’ex nota opinionista Karina Cascella vorrebbe infatti fare presto ...

