La Figc approva il bilancio 2021: risultato record per ricavi commerciali e utili (Di martedì 28 giugno 2022) Nella riunione tenutasi oggi a Roma, il Consiglio della Figc ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2021, che chiude con un valore della produzione pari a 229,5 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 40,3 milioni di euro e un risultato positivo pari a 11,1 milioni di euro. Si tratta di un risultato record, in particolare per il valore della produzione, che per la prima volta risulta così elevato, oltre che per i ricavi commerciali, che superano abbondantemente i 50 milioni di euro. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta il risultato: “È un bilancio straordinario che ha battuto ogni record in termini di valore della Produzione ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) Nella riunione tenutasi oggi a Roma, il Consiglio dellahato all’unanimità ilconsuntivo, che chiude con un valore della produzione pari a 229,5 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 40,3 milioni di euro e unpositivo pari a 11,1 milioni di euro. Si tratta di un, in particolare per il valore della produzione, che per la prima volta risulta così elevato, oltre che per i, che superano abbondantemente i 50 milioni di euro. Il presidente della, Gabriele Gravina, commenta il: “È unstraordinario che ha battuto ogniin termini di valore della Produzione ...

