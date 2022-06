Incendio a Pozzuoli | si estende il rogo sul monte Barbaro | sette i fronti di fuoco

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è esteso l’in corso da ieri asul. Sonoattualmente iditenuti sotto controllo dalla Protezione Civile della Regione Campania che, anche oggi, ha inviato sul posto tre elicotteri regionali, un Canadair Ericcson è un canadair dello Stato. Al momento, due focolai stanno interessando l’insediamento militare americano di Carney Park. Altri quattro focolai sono situati dal lato di via Campana è uno sulSant’Angelo. I volontari della Protezione civile regionale hanno provveduto a montare anche una vasca idrica per agevolare il prelievo dell’acqua necessaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

