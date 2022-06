G7, buco nell’acqua sul prezzo del gas: Draghi torna a mani vuote (Di martedì 28 giugno 2022) Si è tenuto in Germania, nel castello di Elmau, il nuovo G7 sull’Ucraina e sulle nuove sanzioni da applicare nei confronti della Federazione Russa. I temi sul tavolo sono stati numerosi: dall’incrollabile sostegno a Kiev, ancora una volta marcato dai leader occidentali, per poi passare alle emergenze del gas e del petrolio importato da Mosca, fino ad arrivare alla crisi alimentare del grano, che sta colpendo in particolare modo i Paesi africani. Risultati: pochi o nulli per l’Italia, visto che nel documento finale sul sospirato “price cap” tanto desiderato da Draghi c’è solo un generico impegno a discuterne senza neppure mai citare il gas. Il G7 di Elmau I leader europei non sono solo “determinati a ridurre le entrate provenienti dalla Russia”, ma hanno manifestato la volontà di voler intervenire anche sull’oro del Cremlino. Nel 2021, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 giugno 2022) Si è tenuto in Gera, nel castello di Elmau, il nuovo G7 sull’Ucraina e sulle nuove sanzioni da applicare nei confronti della Federazione Russa. I temi sul tavolo sono stati numerosi: dall’incrollabile sostegno a Kiev, ancora una volta marcato dai leader occidentali, per poi passare alle emergenze del gas e del petrolio importato da Mosca, fino ad arrivare alla crisi alimentare del grano, che sta colpendo in particolare modo i Paesi africani. Risultati: pochi o nulli per l’Italia, visto che nel documento finale sul sospirato “price cap” tanto desiderato dac’è solo un generico impegno a discuterne senza neppure mai citare il gas. Il G7 di Elmau I leader europei non sono solo “determinati a ridurre le entrate provenienti dalla Russia”, ma hannofestato la volontà di voler intervenire anche sull’oro del Cremlino. Nel 2021, ...

