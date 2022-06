Draghi: “Putin non verrà al G20”. E la Russia s’infuria: “Non decide lui” (Di martedì 28 giugno 2022) Ieri era circolata la notizia che Vladimir Putin, dopo quasi quattro mesi di mezzo isolamento mondiale, nel senso che ogni incontro con i leader occidentali è sempre avvenuto a Mosca, pareva essersi deciso ad andare alla riunione del G20 in programma in Indonesia. Una situazione scomoda, ovviamente, visto che dovrebbe incontrare tutti quei premier e presidenti con cui sta avendo, per così dire, una notevole differenza di vedute. E che oggi Mario Draghi, alla fine del vertice del G7, ha escluso. Beccandosi le reprimende del Cremlino. Durante la conferenza stampa, infatti, il premier ha chiuso la porta in faccia alla missione del presidente russo per il G20. “Quanto alla presenza del presidente Putin al G20 – ha detto Draghi – il presidente indonesiano lo esclude, è stato categorico, non verrà. Potrà ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 giugno 2022) Ieri era circolata la notizia che Vladimir, dopo quasi quattro mesi di mezzo isolamento mondiale, nel senso che ogni incontro con i leader occidentali è sempre avvenuto a Mosca, pareva essersi deciso ad andare alla riunione del G20 in programma in Indonesia. Una situazione scomoda, ovviamente, visto che dovrebbe incontrare tutti quei premier e presidenti con cui sta avendo, per così dire, una notevole differenza di vedute. E che oggi Mario, alla fine del vertice del G7, ha escluso. Beccandosi le reprimende del Cremlino. Durante la conferenza stampa, infatti, il premier ha chiuso la porta in faccia alla missione del presidente russo per il G20. “Quanto alla presenza del presidenteal G20 – ha detto– il presidente indonesiano lo esclude, è stato categorico, non. Potrà ...

