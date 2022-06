Congedo matrimoniale | diritti e tutele dei lavoratori

(Di martedì 28 giugno 2022) In occasione del proprio matrimonio, ie le lavoratrici dipendenti maturano specificiin tema di congedi retribuiti edel posto di lavoro. Ecco cosa tenere presente quando si progettano le proprie nozze. IlIlè un periodo che dà diritto al lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro in occasione del matrimonio senza che vengano intaccate le giornate di ferie. Viene concesso esclusivamente per matrimoni che abbiano effetti sul piano civilistico e, dal 2016, per le unioni civili. Può spettare anche più volte nel corso della vita lavorativa (in caso, ad esempio, di seconde nozze), a meno che la contrattazione collettiva non abbia derogato a questo principio. A chi spetta e come ottenerlo Il ...

Il. Ilè un periodo che dà diritto al lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro in occasione del matrimonio senza che vengano intaccate le giornate di ..."Non interrompono, invece, la maturazione delle ferie le assenze per: maternità; malattia; ferie; permessi per disabili e loro familiari;; infortunio (limitatamente al periodo ...