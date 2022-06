Charlene di Monaco, la malattia non le dà pace: per il futuro si teme il peggio (Di martedì 28 giugno 2022) Charlene sembra tornata in discreta forma dopo il Covid-19, ma la sua presenza ai prossimi eventi è ancora in forte dubbio. Charlene di Monaco è ricomparsa in pubblico assieme a suo marito, il principe Alberto, dopo la positività al Covid-19 che l’ha costretta ad un nuovo periodo di isolamento durato qualche settimana. I fan della famiglia Grimaldi hanno tirato un sospiro di sollievo nel vedere di nuovo la principessa, anche se le voci su una sua distanza ormai incolmabile con Alberto continuano ad imperversare sul web, nonostante nel recente passato sia stata proprio la Wittstock a rispedire al mittente ogni voce su un possibile divorzio. Le indiscrezioni su Charlene riguardano anche le sue condizioni di salute, dato che l’ultimo anno è stato davvero difficile per la moglie di Alberto. La ... Leggi su kronic (Di martedì 28 giugno 2022)sembra tornata in discreta forma dopo il Covid-19, ma la sua presenza ai prossimi eventi è ancora in forte dubbio.diè ricomparsa in pubblico assieme a suo marito, il principe Alberto, dopo la positività al Covid-19 che l’ha costretta ad un nuovo periodo di isolamento durato qualche settimana. I fan della famiglia Grimaldi hanno tirato un sospiro di sollievo nel vedere di nuovo la principessa, anche se le voci su una sua distanza ormai incolmabile con Alberto continuano ad imperversare sul web, nonostante nel recente passato sia stata proprio la Wittstock a rispedire al mittente ogni voce su un possibile divorzio. Le indiscrezioni suriguardano anche le sue condizioni di salute, dato che l’ultimo anno è stato davvero difficile per la moglie di Alberto. La ...

