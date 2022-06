BFMTV | l’animale a due teste televisione e radio che strega i francesi

Leggi su tvzoom

(Di martedì 28 giugno 2022) In questa stagione,ha aumentato il distacco sulla concorrenza Le Figaro, di Enguérand Renault, pag. 26 Hervé Béroud, vice CEO di Altice Media, illustra la strategia del gruppo che comprendee RMC. L’obiettivo di Altice Media è diventare il primo sfidante privato del futuro gruppo TF1-M6 HERVE BEROUD. Il gruppo Altice Media, che comprende laRMC e i canali, BFM Business, RMC découverte, RMC Story e RMC Sport, entra in una nuova era segnata dalla decisione di separarsi da Jean-Jacques Bourdln. “Il gruppo è da tempo impegnato in un processo di maggiore vigilanza sui temi della violenza sessuale e, non appena è stato lanciato l’allarme, abbiamo condotto un’indagine interna. Abbiamo preso la decisione di separarci da Jean-Jacquet Bourdin, ma senza cancellare il nostro passato comune e salutando il ...