Albert Einstein non ha scritto alla lavagna «9×10 = 91» per impartire una lezione di vita (Di martedì 28 giugno 2022) Il 21 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Un giorno Albert Einstein scrisse alla lavagna: 9×1 = 09, 9×2 = 18, 9×3 = 27, 9×4 = 36, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 9×7 = 63, 9×8 = 72, 9×9 = 81, 9×10 = 91. In classe lo prendevano molto in giro, perché aveva commesso un errore. Poiché la risposta corretta per 9×10 è 90, tutti i suoi studenti lo derisero. Poi Albert aspettò che tutti stessero zitti e disse: “Nonostante abbia risposto alle prime 9 domande, nessuno si è congratulato con me, tuttavia quando ne ho fallito una soltanto, tutti hanno iniziato a ridere; ciò significa che nonostante io abbia molto successo, la società noterà il tuo minimo errore e se ne prenderà gioco. Non lasciare che una semplice critica distrugga i tuoi sogni” – ... Leggi su facta.news (Di martedì 28 giugno 2022) Il 21 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Un giornoscrisse: 9×1 = 09, 9×2 = 18, 9×3 = 27, 9×4 = 36, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 9×7 = 63, 9×8 = 72, 9×9 = 81,= 91. In classe lo prendevano molto in giro, perché aveva commesso un errore. Poiché la risposta corretta perè 90, tutti i suoi studenti lo derisero. Poiaspettò che tutti stessero zitti e disse: “Nonostante abbia risposto alle prime 9 domande, nessuno si è congratulato con me, tuttavia quando ne ho fallito una soltanto, tutti hanno iniziato a ridere; ciò significa che nonostante io abbia molto successo, la società noterà il tuo minimo errore e se ne prenderà gioco. Non lasciare che una semplice critica distrugga i tuoi sogni” – ...

