Acilia | Parco della Madonnetta avvolto dalle fiamme | bruciano alberi e rifiuti

(Di martedì 28 giugno 2022) Ostia – Ennesimo incendio nelle ultime 24 ore: ilMadonetta adè statointorno alle ore 12 di oggi, 28 giugno 2022. A prendere fuoco, 300 metri quadrati di terreno, cumuli dia ridosso di una delle strutture abbandonate ed. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile The Angels e ANC Ostia Litorale per domare l’incendio, che è stato spento circa un’ora dopo, verso le ore 13. Secondo i volontari intervenuti, si tratterebbe, con tutta probabilità, di incendio doloso, ma si indaga sulle effettive cause del rogo che sono ancora da accertare. Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...

