Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2022 ore 10:30

Viabilità DEL 27 GIUGNO 2022 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE ALTEZZA ARDEATINA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L'OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SULLA PALOMBARESE ALTEZZA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA NETTUNENSE ALTEZZA APRILIA NELLE DUE DIREZIONI CODE SU VIA DEI CASTELLI RomaNI ALTEZZA SANTA PALOMBA IN DIREZIONE POMEZIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral

