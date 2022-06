Pubblicità

evanrp1971 : RT @Pontifex_it: Si ascolti il grido disperato della gente che soffre, si abbia rispetto della vita umana e si fermi la macabra distruzione… -

Globalist.it

Siate certi che nelle città di evacuazione sul territorio dell'ci si prenderà cura di voi'....il grido disperato della gente che soffre - lo vediamo tutti i giorni sui media - si abbia rispetto della vita umana e si fermi ladistruzione di città e villaggi nell'est dell'. ... Ucraina, macabra scoperta a Mariupol: 100 cadaveri sotto le macerie di una casa distrutta “Sappiamo tutti che gli ucraini sono pronti a morire per le loro aspirazioni europee. Vogliamo che vivano con noi per il sogno europeo”. Con questo alato, e forse un po’ macabro, cinguettio su Twitte ...Country-404: un riferimento all’errore della rete “404 pagina non trovata” è il modo con cui i russi favorevoli alla guerra chiamano l’Ucraina. La macabra ironia di questo soprannome è una ...