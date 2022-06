Stendono e sniffano cocaina in metro: l'ordinario degrado della Milano di Sala (Di lunedì 27 giugno 2022) Lungo i tunnel che portano alle stazioni della metro si incontrano gli spacciatori, sui treni i consumatori: questa è la nuova città che i giovani ribattezzano "Gotham City" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) Lungo i tunnel che portano alle stazionisi incontrano gli spacciatori, sui treni i consumatori: questa è la nuova città che i giovani ribattezzano "Gotham City"

Pubblicità

Corriere : Milano, stendono le strisce di cocaina in metro e le sniffano davanti ai passeggeri: il video choc - luigisa27514204 : Milano, stendono le strisce di cocaina in metro e le sniffano davanti ai passeggeri: il video choc… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Milano, stendono le strisce di cocaina in metro e le sniffano davanti ai passeggeri: il video choc - jornalistavitor : RT @Corriere: Milano, stendono le strisce di cocaina in metro e le sniffano davanti ai passeggeri: il video choc - LIRRIVERENTE3 : bisogni fisiologici -