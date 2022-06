Sonia Bruganelli ritorna al Grande Fratello Vip 7 (Di lunedì 27 giugno 2022) Sembrava l’unica certezza del Grande Fratello Vip 7. L’aveva annunciato a gran voce per mesi. E invece tutto può cambiare. in veste di opinionista. L’annuncio della partecipazione al GF VIP 7 La voce non è ufficiale. Dai canali Mediaset o dai profili social della moglie di Bonolis o di Alfonso Signorini, ancora non è stato annunciato niente. Pertanto, si tratta di un’indiscrezione. A fornirla è TvBlog, che riferisce di un lungo corteggiamento da parte del conduttore per riavere proprio lei in squadra. Sebbene avesse dichiarato che partecipare al reality di Canale 5 l’aveva messa in difficoltà sul lavoro perché tutti le chiedevano sempre di Alex Belli, Soleil Sorge, Lulù Selassié e gli altri protagonisti del Grande Fratello Vip 6, a quanto pare parrebbe aver accettato la proposta. Tuttavia niente è certo fino a che ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 giugno 2022) Sembrava l’unica certezza delVip 7. L’aveva annunciato a gran voce per mesi. E invece tutto può cambiare. in veste di opinionista. L’annuncio della partecipazione al GF VIP 7 La voce non è ufficiale. Dai canali Mediaset o dai profili social della moglie di Bonolis o di Alfonso Signorini, ancora non è stato annunciato niente. Pertanto, si tratta di un’indiscrezione. A fornirla è TvBlog, che riferisce di un lungo corteggiamento da parte del conduttore per riavere proprio lei in squadra. Sebbene avesse dichiarato che partecipare al reality di Canale 5 l’aveva messa in difficoltà sul lavoro perché tutti le chiedevano sempre di Alex Belli, Soleil Sorge, Lulù Selassié e gli altri protagonisti delVip 6, a quanto pare parrebbe aver accettato la proposta. Tuttavia niente è certo fino a che ...

