Rogo a Roma, FdI: “Era prevedibile. Che cosa aspetta Gualtieri ad agire e a smantellare i campi abusivi? (Di lunedì 27 giugno 2022) Un altro Rogo prevedibile. Roma brucia e il campidoglio che fa? Dopo l’incendio divampato a ridosso del campo rom de La Monachina, con interi palazzi evacuati, Fratelli d’Italia va all’attacco del sindaco dem. “In attesa che si conoscano le reali cause del fuoco, chiediamo al sindaco Gualtieri di non perdere ulteriore tempo. E di predisporre un piano urgente per la gestione dei campi nomadi in città. Ciò che è accaduto oggi era palesemente annunciato e prevedibile”. Così in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo FdI in Regione Lazio e Andrea De Priamo, consigliere capitolino di FdI. Che ricostruiscono la dinamica dell’incendio. Incendio a Roma, FdI: Gualtieri che fa? Con l’esplosione di alcune bombole del gas. Probabilmente ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) Un altrobrucia e ildoglio che fa? Dopo l’incendio divampato a ridosso del campo rom de La Monachina, con interi palazzi evacuati, Fratelli d’Italia va all’attacco del sindaco dem. “In attesa che si conoscano le reali cause del fuoco, chiediamo al sindacodi non perdere ulteriore tempo. E di predisporre un piano urgente per la gestione deinomadi in città. Ciò che è accaduto oggi era palesemente annunciato e”. Così in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo FdI in Regione Lazio e Andrea De Priamo, consigliere capitolino di FdI. Che ricostruiscono la dinamica dell’incendio. Incendio a, FdI:che fa? Con l’esplosione di alcune bombole del gas. Probabilmente ...

