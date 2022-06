Ritornare bambini alla Nova Eroica (Di lunedì 27 giugno 2022) M. ha dieci anni ma ha le idee chiare: “Mica è fatica quella che si fa in bicicletta, è un divertimento”. E. ha qualche anno in meno e dice di essere d’accordo con suo fratello che “a pedalare mi diverto un sacco, cosa vuoi che sia sudare un po’”. E se chiedi loro perché pedalare gli piace così tanto ti rispondono in coro con una domanda: “Tu pedali no? Lo sai anche te”. Poi se ne vanno. C’hanno le loro cose bambine da fare e stare a rispondere alle domande di un grande c’hanno mica tempo e voglia. A dieci o sei anni un grande è un rompiscatole, uno buon al massimo per dire questo no, è ora di tornare a casa, basta giocare devi studiare e altre cose del genere. I grandi sono quelli che scattano in salita e non aspettano. Pure i bambini lo fanno, ma aspettano sempre, che è meglio andar via in compagnia, così ce la si racconta, ci si diverte di più. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 giugno 2022) M. ha dieci anni ma ha le idee chiare: “Mica è fatica quella che si fa in bicicletta, è un divertimento”. E. ha qualche anno in meno e dice di essere d’accordo con suo fratello che “a pedalare mi diverto un sacco, cosa vuoi che sia sudare un po’”. E se chiedi loro perché pedalare gli piace così tanto ti rispondono in coro con una domanda: “Tu pedali no? Lo sai anche te”. Poi se ne vanno. C’hanno le loro cose bambine da fare e stare a rispondere alle domande di un grande c’hanno mica tempo e voglia. A dieci o sei anni un grande è un rompiscatole, uno buon al massimo per dire questo no, è ora di tornare a casa, basta giocare devi studiare e altre cose del genere. I grandi sono quelli che scattano in salita e non aspettano. Pure ilo fanno, ma aspettano sempre, che è meglio andar via in compagnia, così ce la si racconta, ci si diverte di più. ...

