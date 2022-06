Notte di fuoco a Ostia, brucia l'Idroscalo: incendio devastante (Di lunedì 27 giugno 2022) Anche il litorale romano brucia nella settimana più infuocata di questo giugno. In fiamme l'Idroscalo di Ostia dove un rogo è esploso in mezzo alla vegetazione più fitta a ridosso della torre San Michele e le fiamme altissime si vedono fino a Fiumicino. Sul posto i vigili del fuoco insieme alla protezione civile per evitare il rischio più grande, quello che l'incendio divampato tra le baraccopoli raggiunga i cantieri navali di Fiumara e devasti l'oasi Lipu. Un'intensa colonna di fumo ricopre l'intero tratto di litorale dove è esploso il devastante incendio. Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Anche il litorale romanonella settimana più infuocata di questo giugno. In fiamme l'didove un rogo è esploso in mezzo alla vegetazione più fitta a ridosso della torre San Michele e le fiamme altissime si vedono fino a Fiumicino. Sul posto i vigili delinsieme alla protezione civile per evitare il rischio più grande, quello che l'divampato tra le baraccopoli raggiunga i cantieri navali di Fiumara e devasti l'oasi Lipu. Un'intensa colonna di fumo ricopre l'intero tratto di litorale dove è esploso il

Pubblicità

vigilidelfuoco : Sta bene il bambino disperso da ieri in una zona impervia nel territorio di Tambre, nel bellunese. Dopo una notte d… - ciafapino : RT @tempoweb: Notte di fuoco anche a Ostia, brucia l'Idroscalo: incendio devastante sul litorale di #Roma - tempoweb : Notte di fuoco anche a Ostia, brucia l'Idroscalo: incendio devastante sul litorale di #Roma - Superparejaa : @FlaviaManca @Gianl1974 Sono tutti militari vestiti da civili, l’attacco fu durante la notte è il fuoco è rimasto tutta la mattina.. - arlenespam : RT @ireneduvaI: Mezzi nudi con un joint in mano, non ti dico ti amo o va a finire che poi ci scottiamo, è già successo e ce lo ricordiamo,… -