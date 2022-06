Milano, sniffano cocaina in metropolitana davanti a decine di passeggeri: il video fa il giro del web (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel giorno dello sciopero dell’Azienda dei trasporti milanesi (Atm), che si è fermata per due ore, dalle 11 alle 13 per protestare contro le frequenti aggressione ai lavoratori dell’azienda, un video girato proprio all’interno della metropolitana di Milano sta facendo il giro del web: due giovani sniffano cocaina seduti su una carrozza in movimento da una ferma all’altra, lungo la linea 1, la rossa. Non si sa la data esatta dell’episodio, ma molti passeggeri a bordo indossano le mascherine e i giovani ritratti sono vestiti in t-shirt e pantaloncini corti. Il fatto, come si sente dall’altoparlante, è avvenuto all’altezza della stazione di De Angeli. Le immagini mostrano il convoglio con i posti a sedere esauriti e passeggeri anche in piedi. I due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel giorno dello sciopero dell’Azienda dei trasporti milanesi (Atm), che si è fermata per due ore, dalle 11 alle 13 per protestare contro le frequenti aggressione ai lavoratori dell’azienda, ungirato proprio all’interno delladista facendo ildel web: due giovaniseduti su una carrozza in movimento da una ferma all’altra, lungo la linea 1, la rossa. Non si sa la data esatta dell’episodio, ma moltia bordo indossano le mascherine e i giovani ritratti sono vestiti in t-shirt e pantaloncini corti. Il fatto, come si sente dall’altoparlante, è avvenuto all’altezza della stazione di De Angeli. Le immagini mostrano il convoglio con i posti a sedere esauriti eanche in piedi. I due ...

