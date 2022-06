Lo strano caso del default russo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu – La Russia è in default sul debito in valuta estera. Un fatto che non accadeva addirittura dal 1918, ma che nel concreto non sembra avrà grandi ricadute. Una situazione anomala e per molti versi inedita, poiché le ragioni del default sarebbero da imputare alle limitazioni imposte dalle sanzioni e non piuttosto a delle mancanze da parte russa. Le ragioni del default Come riportato anche da Bloomberg, la Russia aveva potuto godere di un periodo di grazia di 30 giorni su due obbligazioni non pagate che erano scadute il 27 maggio. Periodo di grazia che sarebbe appunto finito con la mezzanotte di ieri, provocando così il mancato pagamento del debito e il conseguente default. I pagamenti in questione riguarderebbero 100 milioni di interessi su due obbligazioni, una denominata in dollari e un’altra in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu – La Russia è insul debito in valuta estera. Un fatto che non accadeva addirittura dal 1918, ma che nel concreto non sembra avrà grandi ricadute. Una situazione anomala e per molti versi inedita, poiché le ragioni delsarebbero da imputare alle limitazioni imposte dalle sanzioni e non piuttosto a delle mancanze da parte russa. Le ragioni delCome riportato anche da Bloomberg, la Russia aveva potuto godere di un periodo di grazia di 30 giorni su due obbligazioni non pagate che erano scadute il 27 maggio. Periodo di grazia che sarebbe appunto finito con la mezzanotte di ieri, provocando così il mancato pagamento del debito e il conseguente. I pagamenti in questione riguarderebbero 100 milioni di interessi su due obbligazioni, una denominata in dollari e un’altra in ...

