Jessica Selassié raggiunge la Puglia per un evento speciale insieme a due ex gieffini (Di lunedì 27 giugno 2022) Jessica Selassié ha raggiunto la Puglia per prendere parte ad un nuovo ed esclusivo evento insieme a due ex gieffini: i dettagli Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip e da quel momento non si è mai più fermata. La sua estrema dolcezza ha conquistato milioni di italiani che l’hanno sostenuta e seguita negli ultimi sei mesi. E’ amatissima e seguitissima da intere generazioni che si rispecchiano sempre di più in lei e nella sua caparbietà. La vincitrice della sesta edizione del reality show sta continuando a stupire tutti lavorando segretamente insieme alle sue sorelle a nuovi ed inediti progetti. La giovane princess ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia insieme alle sue ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 giugno 2022)ha raggiunto laper prendere parte ad un nuovo ed esclusivoa due ex: i dettagliha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip e da quel momento non si è mai più fermata. La sua estrema dolcezza ha conquistato milioni di italiani che l’hanno sostenuta e seguita negli ultimi sei mesi. E’ amatissima e seguitissima da intere generazioni che si rispecchiano sempre di più in lei e nella sua caparbietà. La vincitrice della sesta edizione del reality show sta continuando a stupire tutti lavorando segretamentealle sue sorelle a nuovi ed inediti progetti. La giovane princess ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italiaalle sue ...

Pubblicità

361_magazine : - SteppyGio : RT @LoryMice: Jessica Selassie ???? In viaggio vs Savelletri, Fasano Per 4giveness #jessx4giveness #4giveness #4givenessexperience #Jerú… - OsservatorioLor : @simplytheworst8 @lulu_selassie Dormi tranquillo/a che nessuno qui pensa che qualcuno possa rubare la scena a Jessi… - Sara17410370 : Mi dispiace dirlo ma leggo solo verità...VINCE IL GFVIP... JESSICA SELASSIE #jeru - OroBitty : Food Network che vogliamo fare lo diammo un programma di cucina anche a jessica selassie!!! Lei è bravissima a cuci… -

Basciano e Codegoni, spavento in hotel 'Scattato l'allarme per un'emergenza'/ 'Tutti sulle scale, poi' ... spiegando che al ripetuto suono è seguito l'avviso 'Dovete sgomberare le camere c'è un problema dovete sgomberare le camere.' Jessica Selassié bacia Basciano in un collage: ira Sophie/ Ex GF Vip "... Sophie Codegoni s'infuria con una fan di Jessica Selassié: 'Pagliaccia" Jerù contro l'ex giffina: 'Non hai mai difeso Jessica Selassié' Questo post di Sophie Codegoni non è per nulla piaciuto a tanti fan della principessa etiope. E tra questi c'è anche chi ha fatto ... ... spiegando che al ripetuto suono è seguito l'avviso 'Dovete sgomberare le camere c'è un problema dovete sgomberare le camere.'bacia Basciano in un collage: ira Sophie/ Ex GF Vip "...Jerù contro l'ex giffina: 'Non hai mai difeso' Questo post di Sophie Codegoni non è per nulla piaciuto a tanti fan della principessa etiope. E tra questi c'è anche chi ha fatto ...