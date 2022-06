Isola 16 | la finale | commenti a caldo

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : I Naufraghi sono pronti, e voi?! Appuntamento a questa sera con ?? LA FINALE di #Isola ?? Chi tra Carmen, Luca, Ma… - santacaliri76 : Tra poco la finale di isola dei famosi ??????????? @AXBproduction @deliaduranoff #alexbelli #deliaduran #isoladeifamosi - LaviniaL1982 : Pronti x la finale …anche se il vincitore sarà vaporetto io tifo Carmen di Pietro protagonista indiscussa #Isola - MarkC4ltagirone : È così quotata e sicura la vittoria di nicolas che nemmeno sto in casa a vedere la finale #isola - harsiness : il modo in cui oggi c’è la finale dell’isola ma da stamattina su questo social si susseguono solo drammi riguardant… -

Nel 2022 decide di mettersi nuovamente in gioco e partecipare a L'dei Famosi, con al timone Ilary Blasi , dove giunge fino in. Mercedesz Henger: vita privata, ex, fidanzato, figli Per ...Chi sarà il vincitoredei famosi 2022 Questa sera, lunedì 27 giugno, in diretta dall'Honduras andrà in onda ladell'. Chi è il vincitore dei Famosi 2022 I sei finalisti sono: Nicolas Vaporidis, Luca Daffrè, Marialaura De Vitis, Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger e Nick Luciani . Questi ultimi ...Stasera su Canale 5 alle 21:45 torna l'Isola dei Famosi 2022: ecco le anticipazioni della finale e il montepremi in palio. Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola de ...Sono 6 i finalisti di questa edizione de L’Isola dei famosi: Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Mercedesz Henger, Marialaura Devitis e Luca Daffrè. Sul web, durante le settimane di ...