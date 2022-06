Giulia Valentina: una divinità in costume (Di lunedì 27 giugno 2022) Giulia Valentina, una divinità in costume: l’influencer si gode il caldo dell’estate sfoggiando un corpo da sogno, davvero bellissima. L’estate entra nel vivo e le varie vip decidono di prendersi la scena mostrando tutta la loro bellezza. Non poteva di certo restarne fuori Giulia Valentina, modella e influencer torinese di origini siciliane. Tutta la bellezza dell’influencer: divinità in costume, da lasciare senza fiato (foto: Instagram Giulia Valentina)Ex di Fedez, la Valentina ha sempre più follower che la seguono su Instagram e, oltre per le sue qualità, è da sempre apprezzata per la sua infinita bellezza; in costume è davvero una divinità, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 27 giugno 2022), unain: l’influencer si gode il caldo dell’estate sfoggiando un corpo da sogno, davvero bellissima. L’estate entra nel vivo e le varie vip decidono di prendersi la scena mostrando tutta la loro bellezza. Non poteva di certo restarne fuori, modella e influencer torinese di origini siciliane. Tutta la bellezza dell’influencer:in, da lasciare senza fiato (foto: Instagram)Ex di Fedez, laha sempre più follower che la seguono su Instagram e, oltre per le sue qualità, è da sempre apprezzata per la sua infinita bellezza; inè davvero una, ...

lessismoreeee : No vabbè sto veramente piangendo per le ultime storie di Giulia Valentina ma fino a che punto ???????? - francigiove1 : G ha iniziato a seguirsi con la signora che allena Valentina. Sta continuando il lavoro per rafforzare il fisico …… - azzurrajess : perché va di moda farsi le foto con la lingua di fuori come le wawe di giulia valentina? - _cionass : Influenced by giulia valentina? - heiwinchester : influenzato da giulia valentina -