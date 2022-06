Firenze, la piscina chiude ma lui non vuole uscire e ferisce un addetto dell'impianto (Di lunedì 27 giugno 2022) Polizia Alla piscina Le Pavoniere di Firenze, nel Parco delle Cascine, un dipendente è stato ferito con colpi di coltello alle mani mentre tentava di disarmare un bagnante esagitato . Denunciato dalla ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 giugno 2022) Polizia AllaLe Pavoniere di, nel Parcoe Cascine, un dipendente è stato ferito con colpi di coltello alle mani mentre tentava di disarmare un bagnante esagitato . Denunciato dalla ...

