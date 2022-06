Drusilla Foer, non è più sola: finalmente è uscita allo scoperto con lui (Di lunedì 27 giugno 2022) Drusilla Foer appartiene ad una categoria speciale di artisti. Quelli che sanno emozionare. Lo fanno in tante maniere differenti, sapendo toccare sempre le giuste corde, attraverso il tasto della cultura e del buon gusto. Ora ci ha fatto conoscere finalmente chi è accanto a lei in questo periodo… Quante volte abbiamo ascoltato la frase: Se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Nel mondo della televisione di oggi questa frase è assolutamente calzante quando si parla di lei. In un panorama dove i contenuti hanno sempre meno valore e dove la parola stile, indispensabile per poterli esprimere e raccontare nella maniera migliore, sembra essere diventata quasi una parolaccia, la sua figura si staglia come qualcosa di nuovo. Drusilla-Foer-Altranotizia.it (Fonte: Instagram ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 27 giugno 2022)appartiene ad una categoria speciale di artisti. Quelli che sanno emozionare. Lo fanno in tante maniere differenti, sapendo toccare sempre le giuste corde, attraverso il tasto della cultura e del buon gusto. Ora ci ha fatto conoscerechi è accanto a lei in questo periodo… Quante volte abbiamo ascoltato la frase: Se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Nel mondo della televisione di oggi questa frase è assolutamente calzante quando si parla di lei. In un panorama dove i contenuti hanno sempre meno valore e dove la parola stile, indispensabile per poterli esprimere e raccontare nella maniera migliore, sembra essere diventata quasi una parolaccia, la sua figura si staglia come qualcosa di nuovo.-Altranotizia.it (Fonte: Instagram ...

Pubblicità

siforseno : RT @LaPrimaManina: Che cosa faticosa l'odio. Chi non capisce, chi non rispetta, chi non ascolta l'unicità degli altri è una persona sfortun… - MgraziaT : RT @LaPrimaManina: Che cosa faticosa l'odio. Chi non capisce, chi non rispetta, chi non ascolta l'unicità degli altri è una persona sfortun… - ella02_02 : RT @LaPrimaManina: Che cosa faticosa l'odio. Chi non capisce, chi non rispetta, chi non ascolta l'unicità degli altri è una persona sfortun… - AndreaIncorona8 : La posta di #Drusilla - #Buongiorno con l'elegante e simpatica #DrusillaFoer, l'#almanaccodelgiornodopo del giorno… - MauroCapozza : RT @LaPrimaManina: Che cosa faticosa l'odio. Chi non capisce, chi non rispetta, chi non ascolta l'unicità degli altri è una persona sfortun… -