Briatore, Roberto Parodi lo attacca: «Sai cos'è il Pata Negra? Allora non puoi metterlo sulla pizza» (Di lunedì 27 giugno 2022) Crazy pizza, ancora polemiche. Il nuovo capitolo della saga che da giorni ruota attorno alla pizzeria di Flavio Briatore arriva da Roberto Parodi, che mette nel mirino l'imprenditore di Verzuolo. Lo scrittore, giornalista e conduttore televisivo (nonché fratello di Cristina) ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui attacca la pizza al Pata Negra di Flavio Briatore. L'affondo sui social «Mi vedo costretto a esprimere il mio parare su 'sta pizza con il Pata Negra che ha sortito una bufera di commenti: e il costo e il prezzo… Quanto deve costare una pizza…Non è questo il punto . Il punto è che una pizza con il Pata

